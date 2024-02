Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ungar a ratificat luni aderarea Suediei la NATO, ultima etapa pentru aceasta tara nordica ce si-a exprimat dorinta de a adera la Alianta Nord-Atlantica dupa declansarea de catre Rusia a invaziei in Ucraina in urma cu doi ani, relateaza AFP. Candidatura Suediei a fost aprobata cu o majoritate…

- Parlamentul Ungariei are programata, in ziua de luni, 26 februarie 2024, procedura prin care va ratifica aderarea Suediei la Alianța Nord-Atlantica. Dintre toate țarile membre NATO, Ungaria este singura care nu ratificase primirea Suediei. Penultima țara NATO care a acceptat intrarea Suediei in NATO…

- Parlamentul Ungariei ar urma sa aprobe, luni, dupa luni intregi de tergiversari fara sens, aderarea Suediei la NATO. Dupa votul din legislativul de la Budapesta, Suedia urmeaza sa adere pe deplin la Alianța Nord-Atlantica, la aproape un an distanța de Finlanda.

- Victor Orban, premierul ungar, a declarat ca Ungaria va semna un acord privind industria de aparare cu Suedia, in contextul in care Ungaria se pregateste sa ratifice, in cele din urma, aderarea Suediei la NATO.

- Premierul polonez Donald Tusk a criticat luni Budapesta pentru blocarea ratificarii aderarii Suediei la NATO, calificand aceasta intarziere drept ''inacceptabila'', Ungaria fiind ultima tara din Alianta Nord-Atlantica care trebuie sa ratifice protocolul de aderare a tarii scandinave, informeaza AFP.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat votul Marii Adunari Naționale a Turciei pentru ratificarea aderarii Suediei la Alianța Nord-Atlantica. Jens Stoltenberg a subliniat ca așteapta acum ca Ungaria sa finalizeze procedura naționala de ratificare cit mai curind posibil. "Toate țarile…

- Ministrul suedez de Externe Tobias Billstrom anunta miercuri ca a primit asigurari din partea omologului sau turc Hakan Fidan ca Turcia va ratifica aderarea Suediei la NATO ”in cateva saptamani”, relateaza AFP, conform news.ro.Protocolul aderarii Suediei la NATO - care necesita sa fie adoptat cu…