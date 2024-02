Zelenski recunoaște o situație extrem de dificilă în mai multe puncte ale frontului Presedintele Volodimir Zelenski a recunoscut luni ca armata ucraineana se confrunta cu o situatie "extrem de dificila" in fata fortelor rusesti care, in opinia sa, profita de intarzierile occidentalilor in furnizarea ajutorului lor militar, noteaza AFP."Situatia este extrem de dificila in mai multe puncte de pe linia frontului, unde trupele rusesti au concentrat rezerve maxime. Acestea profita de intarzierea ajutorului acordat Ucrainei", a spus Zelenski in mesajul sau zilnic, adaugand ca tara sa nu are artilerie si are nevoie de aparare antiaeriana pentru prima linie a frontului la fel de mult… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

