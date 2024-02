Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a recunoscut luni ca armata ucraineana se confrunta cu o situatie "extrem de dificila" in fata fortelor rusesti care, in opinia sa, profita de intarzierile occidentalilor in furnizarea ajutorului lor militar, noteaza AFP."Situatia este extrem de dificila in mai multe…

- Un barbat din Cantemir ar fi fost luat prizonier de armata ucraineana. Potrivit unui video publicat pe un canal de Youtube, moldoveanul a declarat ca a fost inrolat in armata Federației Ruse in schimbul cetațeniei rusești.

- Forța de lupta a ocupației ruse pe malul stang al raului Nipru, in regiunile Herson și Zaporojie, este estimata la peste 70.000 de militari alaturi de sute de piese de armament și echipament, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare Sud Natalia Humeniuk.

- Armata rusa a reusit sa intre pentru prima oara in orasul ucrainean Avdiivka, scena celor mai crancene lupte in estul tarii, dar a fost respinsa, a afirmat miercuri primarul orasului pentru AFP, intr-o noua ilustrare a asalturilor repetate ale Moscovei in Donbas.

- Trupele ruse si-au intensificat atacurile pe frontul din Ucraina, in ciuda vremii geroase, indica Statul Major General de la Kiev in raportul sau zilnic de miercuri. Numai in decursul zilei de marti, fortele ucrainene au fost nevoite sa respinga 64 de atacuri rusești.

- Nu exista o amenințare reala ca trupele ucrainene sa fie inconjurate de ruși in Avdiivka (Donețk) pentru ca in fiecare zi rușii pierd cate 300-400 de oameni (morți sau raniți) pe zi in luptele din zona, conform Forțelor de Aparare ucrainene, scrie Ukrainskaia Pravda.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai…

- Rusia a lansat 42 de drone și 6 rachete asupra regiunilor sudice ale Ucrainei in cursul nopții de miercuri spre joi. Apararea aeriana a distrus 41 de drone, dar rachetele au ucis un civil, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters.„Aparatorii cerului au reușit sa doboare 41 din cele 42 de drone…

- Pe malul stang al raului Nipru, in regiunea Herson, soldații ucraineni continua sa isi mentina pozitiile, provocand pagube trupelor rusesti. Situatia operationala in estul si sudul tarii ramane dificila.