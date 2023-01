Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna ucraineanca Olena Zelenska i-a indemnat marti, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, in Sala Mare a Palatului Congreselor, pe participanti - ministri si mari patroni - sa se uneasca pentru a pune capat razboiului rus din Ucraina. Zelenska a venit personal in statiunea din Alpii…

- Ucraina reacționeaza, prin vocea purtatorului de cuvant al Forțelor Aeriene, Iurii Ihnat, la atacul cu drona asupra bazei aeriene ruse Engels, in urma caruia trei soldați au fost uciși. Fara a revendica responsabilitatea pentru atac, oficialul a sugerat ca acesta a fost „consecința a ceea ce face Rusia”,…

- Inca de la inceputul razboiului, Rusia nu a reușit sa domine cerul Ucrainei, iar in ultimele luni, numarul de misiuni efectuate de avioanele de lupta tactice rusești deasupra țarii invadate s-a redus semnificativ, noteaza ministerul britanic al apararii in evaluarea sa de luni dimineața. In prezent,…

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Cel putin sapte orase au fost lovite marti de un val de atacuri rusesti cu rachete de croaziera care au vizat in special infrastructura energetica, dar au lovit si zone rezidentiale din Kiev. Jumatate dintre locuitorii capitalei ucrainene au ramas fara energie electrica, la fel si locuitorii din alte…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a declarat marti, in cadrul summitului G20, care se desfasoara in insula Bali (Indonezia), ca mai devreme sau mai tarziu Rusia va trebui sa accepte ca retragerea trupelor sale din Ucraina este singura solutie a acestui conflict, potrivit EFE și Agerpres . ”Pana la urma…

- Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei a anunțat ca trupele Kievului au ucis 950 de soldați ruși in ultimele 24 de ore, transmite Ukrainska Pravda . „A fost o zi buna, ocupanții au suferit cele mai mari pierderi in direcțiile Donețk și Liman”, a declarat armata ucraineana. Rusia ar fi…