Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Șeremet, deputat in Duma de Stat a Rusiei din partea regiunii Crimeea, a spus ca declarația președintelui Poloniei, Andrzej Duda, privind apartenența istorica a Crimeei la Rusia este un semnal dat Ucrainei de a-i lasa in pace pe locuitorii Crimeei, noteaza Ria Novosti, potrivit Rador Radio Romania.Dupa…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie, țara membra NATO, unde se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters.Calatoria marcheaza prima vizita a lui Putin intr-o tara NATO de cand Rusia a invadat…

- Administratia Biden lucreaza la o strategie pe termen lung pentru sustinerea Kievului, in ciuda impasului de finantare din Congres. Dar aceste planuri nu anticipeaza castiguri semnificative ale Ucrainei impotriva Rusiei in 2024, spun oficialii americani, potrivit The Washington Post.Inca ranita de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu pentru The Economist publicat luni ca ideea conform careia Rusia castiga razboiul este doar un „sentiment” si ca Moscova sufera in continuare pierderi grele pe campul de lupta, informeaza Reuters. Intervievat, Zelenski nu a furnizat…

- Ministrul Regatului Unit al Apararii, Grant Shapps, a declarat pe 26 decembrie ca recentul atac al Ucrainei asupra unei nave rusești in Marea Neagra demonstreaza ca nu exista un impas in razboi.Racheta din 26 decembrie a vizat orașul-port Feodosia din Crimeea ocupata. Comandantul forțelor aeriene…

- Vestea vine dupa ce acum trei zile ucrainenii au mai doborat trei bombardiere rusești.Nu este Craciun si pentru rusii care il serbeaza pe 7 ianuarie, asa ca ostilitatile continua, iar forțele ucrainene au avut 48 de ciocniri cu trupele ruse și au respins zeci de atacuri peste linia frontului.Iar toți…

- Oficialii americani nu par sa creada ca razboiul din Ucraina ar putea determina Rusia sa iși foloseasca arsenalul nuclear impotriva unui stat NATO, oricat de furioasa ar fi pe Occident pentru susținerea Ucrainei. Se amagesc. Oficialii americani au ințeles greșit. De fapt, este destul de puțin probabil…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri schimbari in sistemul de mobilizare, in cadrul unei strategii de imbunatatire a situatiei armatei dupa 21 de luni de razboi cu Rusia, transmite Reuters. In mesajul sau video zilnic, Zelenski a mentionat ca la o reuniune a comandamentului armatei…