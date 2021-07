Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, 21 de cetateni din Bangladesh si Afganistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, fiind ajutati de doi cetateni romani. Politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, intr un microbuz inmatriculat in Romania, douazeci de cetateni straini care au trecut ilegal frontiera in Romania din Republica Bulgaria.In data de 28.06.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au declansat o actiune…

- Zece adulti și 12 copii care au traversat Dunarea, din Serbia, cu o barca gonflabila, pentru a intra ilegal in Romania, au fost prinși de Polția de Frontiera de la Porțile de Fier 2. Este vorba despre cetațeni din Irak și Afganistan.

- Politistii de frontiera timișeni au depistat, intr-un taxi, patru cetateni migranți turci. Luni, politistii de frontiera de la Sannicolau Mare au monitorizat un grup de patru persoane care, dupa ce a trecut frontiera din Serbia in Romania, pe jos, s-a urcat intr-un taxi care a fost oprit pentru verificari,…

- Acțiune a polițiștilor de frontiera pe autostrada Timișoara – Arad. Oamenii legii au descoperit 18 migranți care au urcat pe ascuns in trei tiruri, in incercarea de a ieși ilegal din Romania. Oamenii legii au reușit sa prinda ulterior șase dintre ei in Vama Nadlac, iar in timpul operațiunii au reținut…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 22 de cetațeni din Siria, Somalia, Egipt și Etiopia care incercau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, ascunși intr-un automarfar incarcat cu aparatura electronica.

- Doi migranți care au trecut granița din Serbia spre Romania, in mod fraudulos, au ajuns la spital, dupa ce, in timp ce se odihneau intr-un lan cu rapita, au fost calcați de un tractor care facea lucrari agricole. The post Migranți calcați de tractor in timp ce dormeau in lanul de rapița, in județul…

- Doi migranti care au trecut granita din Serbia spre Romania, in mod fraudulos, au ajuns la spital, dupa ce, in timp ce se odihneau intr-un lan cu rapita, au fost calcati de un tractor care facea lucrari agricole. "In urma unui apel la numarul unic 112, un echipaj al politiei de frontiera din…