Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a ajuns luni, spre sfarsitul diminetii, la Palatul Elysee, intalnire care reprezinta inceputul oficial al vizitei sale de doua zile in Franta, cu prilejul implinirii a 60 de ani de relatii diplomatice intre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Razboi in Ucraina. Summitul de pace va avea loc in 15 si 16 iunie in Elvetia. Vestea a fost confirmata de Volodimir Zelenski. Rusia nu a fost invitata in aceasta etapa la negocieri, potrivit observatornews.ro. Guvernul elvetian a anuntat joi ca, in aceasta etapa Rusia nu se numara printre cele 160 de…