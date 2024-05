Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in fata omologului sau chinez Xi Jinping, la inceputul vizitei sale de stat in Franta, pentru „reguli echitabile pentru toti” in schimburile comerciale dintre Europa si China, relateaza France-Presse, potrivit Agerpres.„Viitorul continentului nostru…

- Presedintele chinez Xi Jinping va face vizite in mai multe țari din Europa in luna mai. Prima țara unde este programat sa inceapa turneul european al liderului de la Beijing, primul dupa pandemia de COVID-19, este Franța.

- NATO nu este si nu va fi parte a conflictului din Ucraina, a declarat joi secretarul general Jens Stoltenberg, in conferinta de presa de la finalul reuniunii ministrilor de externe ai statelor Aliantei Nord-Atlantice. „Nu avem planuri sa trimitem trupe de lupta in Ucraina, nu a existat o solicitare…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, va merge saptamana viitoare in Franta unde se va intalni cu presedintele Emmanuel Macron pentru a discuta in special despre sprijinul acordat Ucrainei, a anuntat miercuri Departamentul de Stat de la Washington, scrie AFP, potrivit agerpres.ro. Vizita are…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord pentru a adauga 5 miliarde de euro la ajutorul pentru finantarea cumpararii de arme pentru Ucraina, ca parte a unei revizuiri a unui fond de asistenta gestionat de UE, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului UE, relateaza Reuters…

- "Luptam pentru asta. De 730 de zile din viata noastra. Si vom invinge, in cea mai buna zi din viata noastra", a spus el de pe aeroportul militar Gostomel de langa Kiev, scena unei batalii cheie cu trupele ruse in primele zile ale invaziei.Presedintele ucrainean a fost insotit de lideri occidentali care…