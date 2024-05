Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in fata omologului sau chinez Xi Jinping, la inceputul vizitei sale de stat in Franta, pentru „reguli echitabile pentru toti” in schimburile comerciale intre Europa si China, relateaza AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping a ajuns luni, spre sfarsitul diminetii, la Palatul Elysee, intalnire care reprezinta inceputul oficial al vizitei sale de doua zile in Franta, cu prilejul implinirii a 60 de ani de relatii diplomatice intre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Presedintele chinez, Xi Jinping, este asteptat duminica pentru o rara vizita in Franta in cadrul careia se asteapta ca omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa incerce sa il incite sa reduca dezechilibrele comerciale si sa il convinga sa isi foloseasca i

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze o vizita de stat in Franta, in perioada 6-7 mai, in cursul careia urmeaza sa discute, intre altele, despre Razboiul din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron, care-l va conduce in Hautes-Pyrenees intr-o vizita mai

- Mai multi membri ai NATO si Uniunii Europene iau in considerare trimiterea de soldati in Ucraina pe o baza bilaterala, a declarat luni prim-ministrul slovac Robert Fico, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . Fico, care se opune de mult timp livrarilor militare catre Ucraina si a adoptat o pozitie…

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne, potrivit jurnalul.ro. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat…