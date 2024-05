Stiri pe aceeasi tema

- Ploi și furtuni cu fulgere in aceasta dupa- amiaza, cerul va avea innorari și vor fi averse in Muntenia, Oltenia, Transilvania și Moldova, local in Dobrogea și izolat in celelalte regiuni. In sud-est aversele vor fi insotite de descarcari electrice si vor fi conditii de grindina; Pentru intervale…

- Astazi, Moldova se confrunta cu o zi predominant innorata, cu o tendința de incalzire treptata pe parcursul zilei. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, se așteapta o creștere a probabilitații de precipitații spre seara.

- Vremea in Moldova se anunța predominant innorata astazi, cu o tendința de incalzire ușoara pe parcursul zilei. Exista posibilitatea de precipitații spre seara, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

- Astazi, Moldova se bucura de o zi predominant insorita, cu o ușoara tendința de innorare spre seara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi parțial acoperit, cu o probabilitate redusa de precipitații, marcand astfel o zi placuta pentru activitați in aer liber.

- Astazi, vremea in Moldova se anunța a fi predominant noroasa, cu posibilitați de precipitații. Cea mai semnificativa caracteristica a zilei este tendința de innorare, care va persista pe parcursul intregii zile.

- Astazi, Moldova se afla sub un cer predominant noros, cu o tendința de innorare pe parcursul zilei. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, se așteapta o creștere a probabilitații de precipitații spre mijlocul zilei.

- Astazi, Moldova se va bucura de o zi predominant innorata, cu o tendința de precipitații. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ziua de astazi se caracterizeaza printr-o variație a temperaturilor, cu minime de 7.4 grade Celsius in timpul nopții și maxime ce pot atinge 13.9 grade Celsius in…