Ne mai luăm mult la mișto, domnule Dan Voiculescu? 1. Subiectul „atentatul din Slovacia” s-a varsat. Aceasta nenorocire ne-a convins ca ecoanarhiștii trotinetari și drogangii ii fac pro-ruși pe toți politicienii care refuza sa iși transforme țarile in rezervații Eurovision. Pentru orice ins sanatos, Romania e mai importanta decat divorțul sau mariajul Ucrainei cu Rusia. 2. Clotilde primareasa a devenit Clotilde romanciera. A publicat […] The post Ne mai luam mult la mișto, domnule Dan Voiculescu? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La cererea Ucrainei, Romania, alaturi de Polonia si Slovacia, furniza duminica energie electrica de urgenta, iar acest lucru s-a intamplat si sambata, relateaza presa ucraineana. Sambata, necesarul consumatorilor ucraineni a fost acoperit din productia proprie, importuri comerciale si asistenta de urgenta…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, primele declarații de la intalnirea cu Joe Biden, președintele SUA, in Biroul Oval.”Am incercat nu doar sa fim membri NATO, ci și sa lucram la relațiile bilaterale. Romania incearca sa faca tot ce poate mai bine pentru a impiedica Rusia sa caștige razboiul ”,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, primele declarații de la intalnirea cu Joe Biden, președintele SUA, in Biroul Oval.”Am incercat nu doar sa fim membri NATO, ci și sa lucram la relațiile bilaterale. Romania incearca sa faca tot ce poate mai bine pentru a impiedica Rusia sa caștige razboiul ”,…

- Captura de explozibili in Rusia! Serviciile de securitate rusești au anunțat marți ca au confiscat zeci de kilograme de explozibili proveniti din Ucraina, ascunse in icoane ortodoxe! icoanele explozive ar fi tranzitat mai multe țari din UE, printre care și Romania. Serviciul secret rus FBS a anunțat…

- Uniunea Europeana si Ucraina si-au legat retelele electrice in martie 2022, la scurt timp dupa ce a inceput invazia Rusiei, permitand Ucrainei sa primeasca energie de urgenta din Europa daca atacurile militare ar provoca intreruperi. Rusia a intreprins vineri cel mai mare atac aerian asupra infrastructurii…

- Mai multi membri ai NATO si Uniunii Europene iau in considerare trimiterea de soldati in Ucraina pe o baza bilaterala, a declarat luni prim-ministrul slovac Robert Fico, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . Fico, care se opune de mult timp livrarilor militare catre Ucraina si a adoptat o pozitie…

- Ar fi premiera premierelor in razboiul din Ucraina! Mai multi membri ai NATO si Uniunii Europene iau in considerare trimiterea de soldati in Ucraina pe o baza bilaterala, a declarat luni prim-ministrul slovac Robert Fico, conform Reuters. Fico, care se opune de mult timp livrarilor militare catre Ucraina…

- Ucraina a anunțat ca are in vedere o ruta suplimentara pe Dunare, pentru a crește exporturile la nivelurile de dinainte de razboi, deoarece protestele din Polonia fața de livrarile de produse agricole blocheaza granița terestra cu Uniunea Europeana. Ruta ar urma sa treaca prin Romania, pe la Constanța…