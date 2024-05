Președinții Franței și Chinei, Emmanuel Macron și Xi Jinping, au lansat un apel pentru un „armistițiu olimpic” in toate conflictele mondiale pe durata desfașurarii Jocurilor Olimpice de vara de la Paris. Aceasta propunere vine ca un gest de solidaritate și promoveaza pacea și dialogul internațional intr-un moment in care tensiunile globale sunt ridicate. Vedem aici […] The post Emmanuel Macron și Xi Jinping propun un „armistițiu olimpic” in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris: o oportunitate pentru pace și rezolvarea conflictelor internaționale appeared first on Puterea.ro .