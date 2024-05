Stiri pe aceeasi tema

- ANSP recomanda evitarea excesului alimentar și respectarea practicilor de siguranța alimentara in timpul Sarbatorilor Pascale, oferind sfaturi pentru o tranziție sanatoasa de la dieta vegetariana la cea animaliera și subliniind importanța alegerii și prepararii corecte a produselor tradiționale. The…

- Este alerta alimentara in Romania. Lidl a retras un produs foarte consumat din cauza urmelor de Salmonella. Cumparatorii sunt incurajați sa nu il consume, riscand sa aiba probleme de sanatate, astfel ca pot inapoia produsul in cadrul magazinelor, fara a fi nevoie de bonul fiscal.

- Poluarea aerului crește riscul de imbolnavire,agraveaza bolile preexistente cum ar fi astmul sau bronsita cronica,24 martie, Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei The post Poluarea aerului crește riscul de imbolnavire,agraveaza bolile preexistente cum ar fi astmul sau bronsita cronica,24 martie,…

- O noua alerta alimentara a fost anunțata. Retailerul Lidl a retras inca un produs de la comercializare care s-ar putea sa conțina Salmonella. Decizia rechemarii a fost luata de firma producatoare Geka care retrage de pe piața produsul ,,Culinea Nuggets cu pui 500 g” cu termenul de valabilitate 03.02.2025,…

- Tot mai frecvente, bolile inflamatorii intestinale se refera la tulburari care provoaca inflamații cronice la nivelul intestinului. Pentru tratamentul corect al acestora este nevoie de un diagnostic exact. Ce rol joaca aici investigațiile imagistice, discutam cu dr. Adrian Dijmarescu, medic primar radiologie…

- Mai multe state indiene au decis sa interzica vata de zahar roz, urmand acțiuni de siguranța alimentara recente. The post SIGURANȚA ALIMENTARA India Interzice Vata de Zahar first appeared on Informatia Zilei .

- Stilul modern de viața ne poate imbolnavi. Lipsa mișcarii, o alimentație ultraprocesata sau stresul sunt factori favorizanți pentru bolile inflamatorii intestinale. Care sunt acestea, cat de grave sunt complicațiile și cum se realizeaza tratamentul, ne spune dr. Teodor Badescu, medic primar gastroenterologie.

- ANSVSA a transmis o noua alerta alimentara! Doua produse au fost retrase de la vanzare din lanțurile de magazine Auchan și Carrefour. Aceste doua produse retrase de la vanzare conțin un alergen care nu este menționat pe eticheta. Detalii referitoare la ceea ce este in neregula cu produsul: Prezenta…