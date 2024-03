Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a solicitat din nou Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara deschiderea lunara a unui punct de trecere a frontierei, respectiv doua weekenduri in lunile iunie, cu ocazia Zilei Mondiale a Ciclismului, și septembrie, cand se sarbatorește Ziua Mondiala a Mobilitații.…

- Peste 9.000 de cetateni ucraineni au trecut ilegal frontiera de nord, in doi ani de zile, de cand a inceput razboiului in Ucraina, a declarat chestorul de politie Florin Coman, inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (IPTF) Sighetu Marmatiei, conform Agerpres. "Peste…

- Polițiștii de frontiera de la Jimbolia, in cooperare cu agenți din cadrul Poliției orașului Jimbolia, au depistat intr-un taxi inmatriculat in Romania, care a fost oprit pe drumul național ce duce spre vama, trei migranți care nu și-au putut justifica prezența in zona.

- Traficul la frontiera in data de 17 ianuarie 2024 In data de 17.01.2024, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 134.500 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 43.500 de…

- Un barbat din Republica Moldova, condamnat la 15 ani de inchisoare pentru crima si cautat de autoritatile din Rusia, a fost depistat de autoritati in Punctul de Trecere a Frontierei Albita. „In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru…

- Un moldovean suspectat ca a spart mai multe locuinte din Germania, furand bijuterii, ceasuri, monede de aur si argint in valoare de aproximativ 200.000 euro, a fost retinut de politistii de frontiera din Botosani, au anuntat, joi, reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Romania are nevoie de o Politie puternica si moderna, pentru a face fata provocarilor sub aspectul securitatii, a declarat, recent, ministrul de Interne, Catalin Predoiu, amintind de recenta tragedie din Cehia, potrivit Agerpres. „Vedem ce s-a intamplat in aceste zile, in Cehia. Ce tragedie! Ce provocare…

