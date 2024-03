Migranți găsiți ascunși printre frigidere și piese auto, într-un camion, la frontiera de vest 17 cetațeni din țari din Africa și Asia care voiau sa treaca ilegal granița din Romania in Ungaria au fost opriți in PTF Nadlac II. 17 migranți, cu varste cuprinse intre 19 și 45 de ani, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, ascunși in doua automarfare și o autoutilitara, au fost prinși in […] Articolul Migranți gasiți ascunși printre frigidere și piese auto, intr-un camion, la frontiera de vest a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

