- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 18 cetateni din Nepal, Siria si Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, informeaza duminica IGPF. "In aceasta noapte, in jurul orei 03,00, la Punctul…

- Trei migranți au fost descoperiți la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, ascunși in remorca unui autoturism condus de un roman. Șoferul este cercetat pentru trafic de migranți, iar cetațenii din Bangladesh au fost duși la sediul poliției de frontiera pentru cercetari.„In data de 03.02.2023, in jurul…

- 47 de migranți din Bangladesh, Siria, Pakistan, Sri Lanka, Irak și Afganistan, au fost depistați, vineri, de polițiștii de frontiera de la Nadlac II, județul Arad, incercand sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in doua TIR-uri. Cele doua ansambluri rutiere, conduse de un roman și un turc,…

- Un sofer roman de TIR este cercetat penal dupa ce a fost prins ca avea ascunse in remorca 24 de persoane din Siria si Bangladesh, pe care ar fi incercat sa le scoata din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, potrivit Agerpres.Barbatul, in varsta de 45 de ani, mergea fara incarcatura…

- 38 de persoane din Siria, Irak si Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria in prima zi de Craciun au fost prinși de polițiștii de frontiera de la vama Nadlac II ascunsi intr-un automarfar, relateaza Poliția de Frontiera.In TIR-ul inmatriculat in Turcia, șoferul transporta, conform…

- Straini din șase țari au fost prinși in PTF Nadlac II in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria. Cinci șoferi, intre care trei romani, sunt cercetați pentru trafic de migranți. 145 de persoane din Bangladesh, Nepal, Pakistan, Siria, Egipt și Irak au fost oprite oprite sa treaca ilegal…

- Politistii de frontiera aradeni depistat 145 de persoane din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Aceștia erau ascunsi in cinci mijloace de transport. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat, ascunși intr-un TIR condus de un roman, 52 cetateni din Bangladesh, Sri Lanka și Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in tari din vestul Europei.