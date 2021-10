Stiri pe aceeasi tema

- Chris Martin și Dakota Johnson formeaza de trei ani unul dintre cele mai frumoase și discrete cupluri de la Hollywood. Recent, solistul trupei Coldplay i-a facut o dedicației iubitei sale chiar in timpul unui concert.

- Anca Serea este una din cele mai curajoase mamici din showbiz-ul romanesc. Celebra vedeta ar vrea ca familia sa se mareasca, dar visul ei este puțin departe in aceste momente. Ce se intampla acum cu soția lui Adi Sina? Aceasta le-a marturisit totul fanilor. Anca Serea iși mai dorește un copil: ce le-a…

- „Zana surprizelor” ingroasa randul vedetelor care s-au infectat cu virusul Sars-Cov-2. Andreea Marin a dezvaluit cum s-a simțit in perioada cat a fost bolnava și prin ce transformari a trecut corpul ei. Celebra prezentatoare TV a ținut sa precizeze ca și iubitul ei, diplomatul Adrian Brincoveanu, a…

- Celebra poveste de dragoste pe nume Brangelina (așa cum era alintat cuplul Angeelina- Jolie – Brad Pitt, pe cand erau…un cuplu) s-a transformat intr-un razboi interminabil. Angelina Jolie si Brad Pitt au un nou motiv de cearta: castelul de 164 de milioane de dolari pe care il detin in Franta. Brad o…

- De cand s-a desparțit oficial de fostul ei partener de viața, Yoannes, celebra manelista este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare și parca a ”inflorit” și este din ce in ce mai frumoasa, lucru pe care fanii il evidențiaza in secțiunea de comentarii. Cu toate acestea, tatal copiilor ei…

- “9 ani! O viața de om și una de caine. Ne-am cunoscut pe peronul telegondolei din Courchevel, cand erai un puișor cu ochii limpezi, așa cum ii are Loca acum. Am declanșat un razboi cu francezii, pentru ca aveau de gand sa nu se țina de promisiunea de a fi preluat de mine. A trebuit […]

- Demisie neașteptata la Romania Tv. O celebra prezentatoare a decis sa ia o pauza de la televiziune și sa se concentreze pe viața personala. O cunoscuta prezentatoare demisioneaza Fanii celebrei știriste au primit astazi vestea ca dupa 11 ani de televiziune, vedeta va demisiona. Este vorba despre cunoscuta…

- Marius Elisei și Oana Roman se iubesc mai mult ca niciodata și nu ezita niciodata sa-și faca declarații de dragoste. Așa s-a intamplat și astazi, atunci cand iubitul vedetei i-a transmis un mesaj plin de iubire pe rețelele de socializare.