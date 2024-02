Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a facut o declarație de dragoste pentru Victor Cornea. Pe rețelele de socializare, artista a facut o postare speciala pentru barbatul care o face fericita. Iata cum a surprins-o iubitul cantareței de Ziua Indragostiților!

- Adela Popescu și Radu Valcan au o relație frumoasa de peste 13 ani și se bucura de fiecare moment impreuna. Cu toate ca au trecut anii, aceștia nu au uitat cat de importanta este pasiunea pentru ei, astfel ca prezentatorul a surprins-o pe actrița cu o declarație de dragoste, facuta chiar pe rețelele…

- Lambada a postat un mesaj cu subințeles catre Tzanca Uraganu. Fosta partenera a cantarețului de manele nu a spus clar ca acest mesaj este pentru el, insa a lasat de ințeles ca asta a vrut. Iata ce postare a facut aceasta pe rețelele de socializare!

- ,,Unul fara altul” este o piesa care vorbește despre legatura solida dintre doi oameni. Versurile ating momente dificile și incercarile trecute impreuna, subliniind ca unul nu poate exista fara celalalt. Mesajul transmis este ca unele iubiri ating culmi incredibile, oferind sens și generand o dependența…

- Hatice și Mihai sunt unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa, sezonul 7. Evoluția lor in casa a fost una care a ajuns la sufletul publicului, astfel ca, in finala competiției de la Antena 1, cei doi au ales sa iși spuna marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila. Iata cum sunt și ce fac…

- Adrian Mutu a facut o postare emoționanta pe contul de Instagram, la aproximativ trei saptamani de cand și-a pierdut mama. Antrenorul roman i-a transmis soției sale, Sandrei Mutu, un mesaj copleșitor.

- Nemulțumiți de rezultatele echipei din ultima perioada, rapidiștii l-au transferat definitiv pe atacantul Florent Hasani (26 de ani). Acesta a oferit un prim interviu la scurt timp dupa ce și-a pus semnatura pe contractul cu formația giuleșteana. Postul de baza al lui Florent este cel de extrema dreapta,…

- Tzanca Uraganu este exemplul perfect ca prima iubire nu se uita niciodata! Indiferent unde ajunge sau ce face, gandurile lui sunt tot la fosta soție! Este inconjurat de femei frumoase și are o iubita pe masura, dar se pare ca Lambada are mereu prioritate! Paparazzii Spynews.ro i-au surprins in mall…