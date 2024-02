Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt mai fericiți ca niciodata! Impresara radiaza alaturi de iubitul ei și profita de fiecare ocazie petrecuta cu el pentru a-i face o declarație de dragoste! La randul sau, Ronald Gavril ii demonstreaza Anamariei Prodan cat de romantic este!

- Se vorbește tot mai mult despre faptul ca Andreea Balan s-ar fi casatorit cu Victor Cornea. Tatal artistei, Sandel Balan, a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre acest pas important din viața fiicei sale. Care este, de fapt, situația celor doi amorezi. „Nu stiu nimic, nu am aflat sa…

- Sunt impreuna de cateva luni și pare ca se ințeleg de minune. Andreea Balan și Victor Cornea sunt de nedesparțit de cand formeaza un cuplu, iar de curand, artista a dat de ințeles ca și-a dus relația cu iubitul la urmatorul nivel.

- Sunt mai fericiți ca niciodata impreuna și se bucura din plin de momentele in doi! Andreea Balan și Victor fac totul in cuplu, dar, evident, așa cum era de așteptat, in centrul atenției sunt și fetițele artistei, Ella și Clara.

- Andreea Balan și Victor Cornea sunt nedesparțit! Indiferent de cat de departe pleaca jucatorul de tenis in turneu, cantareața il susține cu orice preț. Cei doi au fost surprinși in ipostaze romantice, in cele mai importante zile pentru iubitul ei!

- Hatice și Mihai sunt unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa, sezonul 7. Evoluția lor in casa a fost una care a ajuns la sufletul publicului, astfel ca, in finala competiției de la Antena 1, cei doi au ales sa iși spuna marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila. Iata cum sunt și ce fac…

- Este motiv de sarbatoare in familia lui Alexandru Matan! Frumoasa lui soție, Elena, a implinit varsta de 26 de ani. Iata cum a surprins-o fotbalistul pe partenera lui, dar și ce declarație i-a facut acesteia!

- Andreea Balan a facut o declarație de dragoste pentru Victor Cornea. Artista ii este recunoscatoare iubitului ei și a ținut sa-i transmita acestuia un mesaj emoționant. Iata ce a postat jurata de la Te cunoscut de undeva pe rețelele de socializare pentru jucatorul de tenis!