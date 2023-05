Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIA produsa langa Cetatea de Balta: Participanții la trafic au scos victima din mașina implicata in accident, inaintea sosirii autoritaților TRAGEDIA produsa langa Cetatea de Balta: Participanții la trafic au scos victima din mașina implicata in accident, inaintea sosirii autoritaților ISU Alba…

- Din pacate, astfel de situații nu se intampla pentru prima data, iar viitorul nu arata bine. Infrastructura invechita, reparațiile facute peste alte reparații, au dus la astel de situații, in care astazi cel puțin jumatate din București nu mai are apa calda. Conform primelor informații furnizatede ELCEN…

- Vaduva artistului, Laura Hess-Hey, a confirmat decesul sau, potrivit The Washington Post.Fiica sa Sumayah Jamal a declarat pentru The New York Times ca artistul suferea de cancer la prostata. Ahmad Jamal a influentat munca multor muzicieni, intre care pe cea a trompetistului Miles Davis si a pianistului…

- Trei serpasi sunt dati disparuti in urma unei avalanse produse deasupra taberei de baza de pe Everest, au anuntat miercuri autoritatile nepaleze, potrivit DPA.Acestia se aflau intr-o zona situata intre tabara de baza si tabara I cand au fost surprinsi de o avalansa, a declarat pentru DPA Yuwaraj…

- O puternica explozie s-a produs luni dimineața intr-un apartament de la etajul I al unui bloc de pe strada Tipografiei din municipiul Suceava. Deflagrația a fost puternica, fiind avariate inclusiv mașini din parcarea blocului, ușile altor șase apartamente, ușa de la intrarea in scara de bloc, ...

- Renee Rapp a lansat varianta deluxe a EP-ului “Everything To Everyone”. Lansarea se mandrește cu doua piese noi, inclusiv noul single „Bruises”, o explorare a relației ei de dragoste-ura cu a fi sensibila și ușor ranita. Acea tema este reflectata in videoclipul uimitor de cinematografic, care se bazeaza…

- O tragedie rutiera s-a produs, luni dupa-amiaza pe DJ 720B, in zona Nisipuri, pe raza comunei Ulmi. Un barbat de 52 de ani și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a ajuns intr-un șanț de la marginea drumului. Acesta era pasager in autoturism. Nenorocirea a avut loc in momentul cand șoferul…

- In luna indragostiților, Alessiah lanseaza prima melodie din acest an, „Matching Hearts”, despre iubirea sincera, ca cea adolescentina. Piesa este produsa și compusa de Manuel Riva, alaturi Ester Peony, și este pentru prima oara cand Alessiah colaboreaza cu acesta și lansand „Matching Hearts”, o piesa…