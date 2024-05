La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 62,5 miliarde euro, fața de 64,2 miliarde euro la 31 martie 2024, a transmis joi Banca Centrala, in condițiile in care in cursul lunii aprilie a avut loc rambursarea emisiunii de obligatiuni denominata in euro a Ministerului Finanțelor, in suma de aproximativ 1,49 miliarde euro.