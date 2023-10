Stiri pe aceeasi tema

- Emoții mari pentru Ana Baniciu și Edy Kovacs. Cei doi s-au casatorit astazi religios, la cateva saptamani distanța de cand au avut cununia civila. Așa cum era de așteptat, mireasa a atras toate privirile cu rochia ei.

- What's Up și iubita lui s-au casatorit religios astazi, iar Spynews.ro va prezinta in exclusivitate primele imagini de la cununia lor. Artistul și iubita lui au decis sa faca pasul cel mare in mare secret, avandu-i alaturi doar pe membrii familiei și prietenii.

- Fostul fotbalist Marius Lacatuș și soția acestuia s-au distrat pe cinste la nunta creatoarei de moda, Maria Simion cu Alexandru. Fostul fotbalist a atras toate privirile la eveniment, atunci cand a ajuns pe ringul de dans.Cununia civila a avut loc pe 3 septembrie, iar in acest weekend a avut loc cununia…

- Zilele trecute, Valentin Sanfira a trecut printr-o operație delicata, dupa ce s-a accidentat in vacanța, in Italia. In urma cu puțin timp, artistul de muzica populara a ținut sa ii transmita un mesaj emoționant soției sale, Codruța, care i-a fost alaturi clipa de clipa. Ce a scris cantarețul pe pagina…

- La sfarșitul saptamanii trecute, pe data de 30 iulie 2023, Gabriela și Dani Oțil și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu. Intr-una dintre cele mai importante zile din viața lor, cei doi indragostiți au aratat impecabil și au trait fiecare secunda la intensitate maxima. In timpul slujbei de cununie,…

- Dani Oțil și Gabriela Oțil se vor casatori in fața lui Dumnezeu. Cei doi vor avea parte de un eveniment de vis, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene va ofera imagini in timp real de le celebrarea lor.

- Dima și Sabrina sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au cunoscut, iar cei doi au ales sa faca pasul cel mare in afara competiției. Foștii concurenți de la Mireasa s-au casatorit la inceputul lunii iulie, iar astazi este o zi speciala, caci au sarbatorit șase luni de relație.

- Soția lui Dani Oțil le-a dezvaluit urmaritorilor ca nunta se apropie cu pași repezi și, astfel ca, pregatirile sunt in toi. Cu toate acestea, matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani a pus-o pe partenera sa intr-o situație dificila. Iata despre ce este vorba!