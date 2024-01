Stiri pe aceeasi tema

- De curand, Anamaria Prodan a facut publica relația cu noul ei iubit, alaturi de care are o viața așa cum a visat. Ronald Gavril este prezent constant in viața ei și a copiilor ei, iar acum face parte din familia lor. Iata cum se ințeleg fiul și fiicele impresarei cu celebrul boxer, cunoscut ca și ”The…

- Anamaria Prodan a postat pe rețelele de socializare o imagine speciala cu iubitul și baiatul ei. Iata cat de bine se ințelege fiul impresarei și al lui Laurențiu Reghecampf cu Ronald Gavril! Aceștia au petrecut clipe frumoase impreuna!

- Anamaria Prodan iubește din nou. Vedeta nu s-a mai ascuns și a facut publice pozele cu noul ei iubit, boxerul roman Ronald Gavril.Pugilistul și impresara nu au confirmat inca oficial relația, insa cei doi au aparut impreuna in mai multe fotografii distribuite de ei și de prieteni, petrecand revelionul…

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt mai fericiți ca niciodata de cand formeaza un cuplu și nu ezita sa arate acest lucru. Dupa ce impresara a postat o imagine cu noul partener, acum a venit randul iubitului milionar sa confirme relația. Ipostazele tandre in care s-au afișat cei doi de curand.

- Anamaria Prodan a captat atenția publicului cand a aparut in ipostaze tandre alaturi de noul ei iubit, boxerul roman Ronald Gavril. Cei doi au petrecut trecerea dintre ani in Las Vegas, iar prezența frecventa a Anamariei in preajma lui Gavril alimenteaza speculațiile despre o posibila relație romantica…

- Vica Blochina a avut o reacție total neașteptata la adresa Anamariei Prodan. Fosta balerina, care a avut o relație cu Victor Pițurca, o critica pe impresara și susține ca aceasta afișeaza o viața falsa pe Internet.Vica Blochina spune mereu ceea ce gandește, chiar daca de multe ori opiniile sale deranjeaza…