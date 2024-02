Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt impreuna de cateva luni, iar impresara spune ca iubitul ei este un barbat romantic și atunci cand nu este vreo ocazie speciala, de aceea, vedeta declara ca ea și partenerul ei celebreaza dragostea in orice moment. Chiar și așa, celebrul boxer nu a uitat ca ieri…

- Anamaria Prodan a trait mari emoții, de curand, asta pentru ca i-a cunoscut familia iubitului ei. Ronald Gavril a insoțit-o pe impresara la evenimentul de lansare al filmului in care vedeta joaca și au mers impreuna in Bacau, orașul natal al lui Ronald Gavril.

- Anamaria Podan și Ronald Gavril au fost surprinși impreuna, in Romania. Pentru ca iși susține partenera in tot ceea ce aceasta face, sportivul de performanța nu putea sa lipseasca de la premiera filmului in care impresara joaca. Iata ce spune Ronald Gavril despre relația cu Anamaria Prodan!

- Anamaria Prodan a vorbit deschis despre cat de speciala este relația dintre Ronald Gavril și fiul ei. El a devenit un exemplu pentru Laurențiu Reghecampf Jr., mai ales din punct de vedere al carierei. Anamaria prodan considera ca este important ca fiul ei sa aiba alaturi un campion.

- De curand, Anamaria Prodan a facut publica relația cu noul ei iubit, alaturi de care are o viața așa cum a visat. Ronald Gavril este prezent constant in viața ei și a copiilor ei, iar acum face parte din familia lor. Iata cum se ințeleg fiul și fiicele impresarei cu celebrul boxer, cunoscut ca și ”The…

- Ronald Gavril, in varsta de 37 de ani, a postat prima fotografie cu Anamaria Prodan pe rețelele de socializare. Recent s-a speculat ca impresara și boxerul roman ar forma un cuplu. Anamaria Prodan și-a petrecut Revelionul in Statele Unite ale Americii alaturi de copiii ei, dar și de Ronald Gavril, boxerul…

- Anamaria Prodan, in varsta de 51 de ani, are o mare dorința, pentru care a facut deja demersuri. Impresara vrea sa devina bunica cat mai repede și deja a cumparat o parte de garderoba pentru nepotul sau nepoata ei.„Abia aștept sa am nepoți. Sa ii vad eu pe ei cum alearga prin casa, cum fac toate tampeniile…