- Gabriela Elena Bacinica a facut mai multe declarații cu privire la relația dintre ea și Marius Elisei. Cei doi formeaza un cuplu de șase luni, insa, au aparut cateva zvonuri cu privire la desparțirea lor. Aceasta afirma ca partenerul ei de viața o susprinde in fecare moment in mod placut și au planuri…

- Dupa ce, in urma cu o luna s-a zvonit ca ar fi mai mult intre ei decat o simpla prietenie, Olga Barcari a decis sa faca lumina cu privire la acest aspect. Cei doi se cunosc, iar ea recunoaște ca sunt apropiați, dar ca nu au ajuns in punctul in care sa formeze un cuplu.

- Oana Zavoranu a avut astazi un nou proces. Vedeta a facut primele declarații, dupa ce a ieșit din sala de judecata. Bruneta a fost acuzata de șantaj. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Daniel și Isabela Onoriu au avut parte, in aceasta seara, in cadrul emisiunii Xtra Night Show, de un schimb de replici dure. Iata care dintre cei doi nu vrea sa divorțeze, de fapt, dar și ce spune avocatul acesteia despre intreaga situație!

- Lele și Andra Volos se pregatesc de cele mai frumoase evenimente din viața lor! Cei doi indragostiți au devenit parinți, la finalul anului 2023, iar acum urmeaza un an plin pentru ei. Manelistul a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, despre nunta. Iata…

- Florin Salam a ajuns fața in fața cu oamenii legii, dupa ce a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel. Iata primele declarații ale manelistului, dupa ce a ieșit din sala de judecata!

- Daniel Onoriu a facut primele declarații dupa ce a fost acuzat ca a batut-o pe fosta lui partenera de viața, Isabela. Cum se apara pilotul de raliuri. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- La cateva zile distanța dupa ce Oana Radu a confirmat vestea divorțului, Catalin Dobrescu a facut acum primele declarații. Fostul soț al vedetei a clarificat situația, atat despre motivele divorțului, imparțirea averii și, mai ales, ziua in care vor semna actele de divorț!