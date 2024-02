Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Natanticu a trecut prin moemnte cumplite in timpul probei la inalțime. Concurenta și-a dorit sa renunțe, dupa ce a facut un atac de panica. Cu toate ca actorul a incercat sa o calmeze, cei doi au ales sa incheie proba, astfel ca au obținut doar trei puncte.

- In noul sezon al emisiunii Te cunosc de Undeva, Zarug face echipa cu Eliza Natanticu. In aceasta seara, cei doi au prezentat un moment spectaculos pe scena show-ului transformarilor, interpretand o piesa din musicalul Hocus Pocus.

- Eliza Natanticu a facut dezvaluiri ”picante” din casnicie! Fanii lor ii vad mereu cu zambetul pe buze și fericiți, motiv pentru care sunt curioși daca Eliza și Cosmin Natanticu se cearta vreodata, in momentele in care nu ii vede nimeni. Iata ce e intampla in intimitatea casniciei concurenților de Power…

- Eliza Natanticu s-a pus cu "burta pe carete". Soția comediantului vrea sa faca schimbari atat in viața ei cat și sa ii ajute pe cei din jurul ei. De ce este pasionata blondina și ce cursuri urmeaza.

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au raspuns provocarii de a participa in cadrul celebrului show al transformarilor se…

- In plin scandal cu o dama de companie, Florin Salam nu se poate abține sa nu ii demonstreze soției sale cat de mult o iubește! La doar cateva minute dupa ce a ieșit de la secție, manelistul a facut un gest impresionant fața de Roxana Dobre, prin care și-a aratat dragostea fața de ea!