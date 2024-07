Stiri pe aceeasi tema

- Pepe și Yasmine Pascu s-au casatorit religios pe 7 iunie, de ziua de naștere a fiului lor. Cei doi și-au dorit un eveniment ușor diferit fața de nunțile clasice, așa ca și meniul a aratat diferit. Artistul spune ca a vrut sa existe de toate pentru invitați, de aici și faptul ca a fost un meniu atipic…

- Informații explozive din familia lui Cristi Tanase! Soția lui nu ar fi cerut ordin de protecție doar impotriva lui, ci și in ceea ce o privește pe mama fotbalistului. Se pare ca de aceasta masura este vizat și fratele lui. Aceștia nu ar mai avea voie sa se apropie de soția lui și de fetița lor.

- Prezent in emisiunea Xtra Night Show, confidentul lui Vali Vijelie a facut dezvaluiri din relația cantarețului cu soția lui. Baboiash a dat de ințeles ca artistul și femeia cu care este casatorit de aproape trei decenii s-au impacat.

- Dani Oțil și soția lui vor sa se mute in casa noua, dar nu pentru ca nu le mai este pe plac apartamentul in care locuiesc in prezent, ci pentru ca s-au saturat de traficul din București. Soția prezentatorului TV spune ca au luat in calcul și varianta de a se muta la apartament, in condițiile in care…

- Eliza și Cosmin Natanticu au acceptat provocarea de a-și testa cunoștințele dobandite in clasele primare, alaturi de copii de clasa a V-a și vin in platoul Ești mai deștept decat un copil de clasa a V-a?, astazi, de la ora 18.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

- Barbat din Cristești, scos cu forța din locuința dupa ce și-a batut soția Duminica, polițiștii din Botoșani au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat, de 47 de ani, din comuna Cristești, pentru faptul ca a avut un comportament agresiv fața de soția sa. Ordinul de protecție a fost emis…

- Lolrelai a avut o prima reacție, la scurt timp dupa ce a fost audiata soția doctorului acuzat ca ar fi abuzat-o. Dezvaluirile facute de blondina. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.