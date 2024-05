Stiri pe aceeasi tema

- Semifinala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 18 mai 2024 a adus in fața telespectatorilor momente spectaculoase. Patru perechi s-au calificat in Marea Finala Te cunosc de undeva! Sezonul 20. Cu toții au facut adevarate demonstrații de voce și talent pentru a se califica in ultima gala din acest sezon.…

- Zarug și Eliza Natanticu au pus in scena un moment uluitor și au surprins, transformați in Marilyn Monroe. Concurenții s-au dezvlanțuit in platou, iar juraților nu le-a venit sa creada ce vad.

- Eliza Natanticu și Zarug au ridicat sala in picioare! S-au transformat in Ionuț Cercel, au cantat celebra melodie ”Made in Romania”, iar ce a ieșit a fost peste așteptarile tuturor! Ozana Barabancea a dansat alaturi de cei doi! Imaginile sunt de senzație!

- Zarug și Eliza Natanticu s-au transformat in Adele și au cantat „Set Fire to the Rain” in a zecea gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 20 aprilie 2024. Momentul lor a surprins cu adevarat.

- Eliza Natanticu și Zarug au adus nostalgia in platoul Te cunosc de undeva! Cei doi au facut un show de proporții pe ritmurile celebrei melodii ”You Spin Me Round”, a trupei Dead or Alive. Iata ce parere au avut jurații despre prestația lor.

- Zarug și Eliza Natanticu au surprins cu transformarea in Loredana și Tatae (B.U.G. Mafia) in a șasea ediție Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 23 martie 2024. Nimeni nu se aștepta ca cei doi sa apara astfel pe scena.

- Eliza Natanticu și Zarug și-au depașit limitele in aceasta seara datorita interpretarii lor. Cei doi au cantat in limba coreeana, interpretandu-i pe PSY și SUGA, iar coregrafia a fost și mai complicata. Jurații i-au laudat pentru numarul lor, deși se așteptau sa nu-l duca pana la capat din cauza complexitații.

- Zarug și Eliza Natanticu au facut o adevarata demonstrație de talent in a patra gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 9 martie 2024. Ei s-au transformat in PSY și SUGA și au cantat in coreeana pe o coregrafie complicata.