- Scene revoltatoare au fost filmate la Iasi. O femeie de 36 de ani a fost salvata de mai multi trecatori din mainile sotului ei, care a inceput sa o loveasca, pe strada. Individul i-a distrus femeii telefonul, apoi s-a napustit asupra ei. Cand au vazut-o la pamant, cativa oameni i-au sarit in ajutor.Victima…

- Scandalul dintre Anița Condescu și inca soțul ei nu pare a se termina prea curand. Știm ca fiica fostului președinte al clubului Pandurii Targu-Jiu, Marin Condescu, se judeca de mai mult timp cu cel alaturi de care are un copil, considerat un influent afacerist. In urma cu cateva ore, dupa ce i s-a…

- In viața de zi cu zi observam ca rolurile se inverseaza, oamenii devin animale, iar bietele animale ne dau „clasa” noua „ființelor evoluate”. Monștri cu chip de om au batut un biet cal pana acesta a cazut la pamant și nu s-au oprit nici atunci. Incidentul s-a petrecut la Dezmir, doi barbați sunt acum…

- Polițiștii orașului Magurele au deschis dosar penal pentru distrugere din culpa, dupa ce au ars serverele și echipamente IT in incendiul izbucnit vineri la camera tehnica de la Penitenciarul Jilava, anunța IPJ Ilfov.„La data de 26 ianuarie a.c.,. in jurul orei 06:22, Inspectoratul de Poliție al Județului…

- Polițiștii au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 36 de ani din Lapuș, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata fizic și ar fi fost amenințata de catre soțul sau de 39 de ani. In cauza, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii…

- Un ucrainean care conducea o mașina ce nu are drept de circulație in Romania s-a ales cu dosar penal. Barbatul de 65 de ani a fost depistat luni seara cand a incercat sa treaca prin Vama Siret. Mașina avea placuțe de inmatriculare de Germania insa acestea fac parte din categoria celor provizorii, valabile…

- Politistii au intocmit dosar penal pe numele manelistului Florin Salam, dupa ce ar fi batut o dama de companie intr o camera din Grand Hotel fostul Intercontinental , pe 1 ianuarie, potrivit AgerpresPolitia Capitalei informeaza ca, pe data de 1 ianuarie 2024, politisti din cadrul DGPMB Sectia 1 Politie,…

- Un tanar de 21 de ani din Singeorz-Bai s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost surprins de polițiști, in timp ce se plimba cu mașina prin stațiune, bazandu-se pe permis fals de Mexic. Tanarul a fost identificat in weekend, in urma unui control de rutina. Polițiștii l-au oprit pe tanarul de 21 de ani…