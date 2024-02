Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs azi dimineata pe strada Barajului din Baia Mare. Potrivit primelor informatii, din cauza vitezei in curba, o masina s-a rasturnat in curtea unei case, distrugand gardul si rupand copaci. Source

- Varstnic din Sebeș, lovit de o mașina pe trecerea de pietoni: Șoferul s-a ales cu dosar penal Varstnic din Sebeș, lovit de o mașina pe trecerea de pietoni: Șoferul s-a ales cu dosar penal Un varstnic din Sebeș a fost lovit de o mașina marți dimineața, in timp ce traversa pe trecerea de pietoni. Barbatul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism rasturnat pe partea laterala,…

- Accident pe strada 1 Mai din Dej. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a parasit partea carosabila și s-a infipt cu autovehiculul intr-o țeava de gaz. In urma impactului, țeava de gaz a fost sparta. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in cursul…

- Un accident rutier s-a produs marți seara, pe strada Oașului din Cluj-Napoca. ,,La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism rasturnat pe partea laterala, cu un ocupant in interiorul acestuia. Barbatul, in varsta de…

- Polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit aseara, 20 decembrie, la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe strada Arieșului din Baia Mare. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, o femeie in varsta de 43 de ani din municipiu, aflata la volanul unui autoturism, avand direcția…

- Un cetațean italian in varsta de 52 de ani a acroșat un copil cu oglinda mașinii pe care o conducea, evenimentul rutier avand loc in... The post Dosar penal pentru un italian care a acroșat un copil cu mașina pe strada Marașești și a parasit locul accidentului appeared first on Special Arad · ultimele…

