- La data de 14 februarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova au reținut un barbat de 45 de ani, din Urlați, banuit de comiterea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fara drept. In fapt, la data de 13 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre…

- In data de 6 februarie 2024, in jurul orei 15.30, polițiștii din Cugir, au depistat un barbat de 31 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Simion Barnuțiu, din Cugir, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma verificarilor, polițiștii…

- Un barbat in varsta de 47 de ani a fost ranit, marți, intr-un incendiu izbucnit la o terasa din Parcul Cișmigiu, care s-a extins la spațiul de depozitare al debardarului și patinoarului. Polițiștii au deschis un dosar penal.

