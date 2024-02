Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Prahova a fost retinut de politisti, sub acuzatia de uciderea animalelor cu intentie, fara drept, dupa ce a lovit intentionat cu autoturismul un caine, informeaza news.ro. ”La data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Prahova au retinut…

- "In fapt, la data de 13 februarie a.c., politistii au fost sesizati de catre o persoana cu privire la faptul ca un conducator auto ar fi ucis un caine, in timp ce se deplasa cu un autovehicul in comuna Dumbrava. In baza sesizarii, au fost efectuate verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt,…

- Incidentul s-a produs, miercuri, in satul Pleasa din comuna prahoveana Bucov, unde un barbat a fost prins sub un autoturism. La fata locului au fost trimise echipaje de descarcerare, o autospeciala de prima interventie si comanda, un echipaj SMURD si o ambulanta de terapie intensiva mobila cu medic. Victima,…

- Un barbat care vindea substante psihoactive catre consumatori din judetul Prahova a fost retinut de procurorii DIICOT, informeaza, marti, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, din cercetarile efectuate a rezultat ca, in perioada martie 2022 - februarie…

- Un ceh a incendiat o mașina de poliție fiindca dorea sa intre la inchisoare: „Aveam prea multe datorii”. Vladimir S., 41 de ani, nu a scapat de creditori, deoarece a fost condamnat la o pedeapsa de doi ani cu suspendare, ba va trebui sa plateasca și pagubele facute autospecialei de poliție, circa 8.000…

- ”La data de 30 ianuarie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 7 Politie au retinut un barbat, in varsta de 55 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. In fapt, la data mentionata,…

- Barbat de 39 de ani, prins beat la volan, pe strazile din Craciunelu de Jos. A fost reținut de polițiști Barbat de 39 de ani, prins beat la volan, pe strazile din Craciunelu de Jos. A fost reținut de polițiști La data de 22 ianuarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție rurala Blaj au luat masura reținerii,…

- Grav accident in Prahova! Un barbat de 37 de ani a fost ranit dupa ce un autoturism a scapat de sub control l-a lovit in timp ce se afla langa o alta mașina oprita langa șosea, in afara drumului.