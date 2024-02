Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 februarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova au reținut un barbat de 45 de ani, din Urlați, banuit de comiterea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fara drept. In fapt, la data de 13 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre…

- O situație șocanta a avut loc, de curand, in județul Prahova. Un barbat de 45 de ani din orasul prahovean Urlati a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a ucis un caine lovindu-l cu masina. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un barbat din Urlati a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a calcat cu mașina un caine, potrivit polițiștilor prahoveni. Politistii au fost sesizati ca un conducator auto ar fi ucis un caine, in timp ce se deplasa cu un autovehicul in Dumbrava. Barbatul de 45 de ani a fost depistat la scurt timp…

- Un barbat din judetul Prahova a fost retinut de politisti, sub acuzatia de uciderea animalelor cu intentie, fara drept, dupa ce a lovit intentionat cu autoturismul un caine, informeaza news.ro. ”La data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Prahova au retinut…

- Un barbat de 45 de ani din orasul prahovean Urlati a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a ucis un caine lovindu-l cu masina, a informat, miercuri, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, potrivit agerpres.ro. “In fapt, la data de 13 februarie a.c., politistii au fost sesizati de catre o…

- "In fapt, la data de 13 februarie a.c., politistii au fost sesizati de catre o persoana cu privire la faptul ca un conducator auto ar fi ucis un caine, in timp ce se deplasa cu un autovehicul in comuna Dumbrava. In baza sesizarii, au fost efectuate verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt,…

- Un accident rutier s-a petrecut luni, 5, in jurul irei 20.00, in zona pieței Mihai Bravu din Ploiești. Un autoturism s-a izbit violent de un altul, iar a doua masina a fost proiectata in vitrina unei patiserii. Doua persoane, unul dintre soferi si o pasagera aflata in automobilul lui, au ajuns la spital,…

- Un barbat de 54 de ani din satul bihorean Surduc, comuna Copacel, a fost retinut pentru 24 ore si este cercetat penal pentru tentativa de omor calificat dupa ce, luni dupa-amiaza, sub influenta alcoolului, l-a lovit intentionat cu masina pe vecinul sau, care circula pe marginea drumului, cu un copil…