- Florin Salam continua sa nege acuzațiile damei de companie la adresa lui. In timp ce ea a spus ca a fost batuta de el, manelistul este de parere ca totul s-a intamplat intenționat, iar femeia ar fi avut alte intenții in acest caz. Roxana Dobre continua sa iși apere soțul.

- Adriana Bahmuțeanu intervine in scandalul momentului! Vedeta, invitata in platoul Star Magazin, a vorbit despre cazul lui Florin Salam. Manelistul este acuzat de o tanara in varsta de 23 de ani ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel.

- Impresarul lui Florin Salam a oferit o prima reacție, dupa ce manelistul ar fi batut o tanara de 23 de ani in camera de hotel. Artistul nu mai este in Romania in momentul de fața. Ce a spus „reprezentantul” celebrului artiste despre cele intamplate. Cum a incercat sa il apere.

- Tanara in varsta de 23 de ani, care susține ca a fost agresata de catre celebrul manelist Florin Salam, chiar in prima zi a anului 2024, a venit cu cea mai așteptata. Femeia a marturit ce s-a intamplat de fapt, in camera de hotel in care a intrat cu soțul Roxanei Stoian. Iata de ce a ajuns sa il considere…

- Interpretul de manele Florin Salam a fost acuzat de o dama de companie ca ar fi batut-o, pe 1 ianuarie, intr-un hotel din Bucuresti, scrie News.ro. ”La data de 1 ianuarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 1 Politie au fost sesizati, prin plangere…

- Neymar, in varsta de 31 ani, a pus din nou ochii pe o romanca. Superstarul brazilian a reacționat la mesajul iubitei lui Selly, cel mai cunoscut vlogger din Romania. Starul brazilian a intrat in jocul unei glume inițiate de Selly și prietenii sai. Celebrul vlogger a dezvaluit ca iubita lui, Smaranda,…

- In ediția din aceasta seara de la America Express, 10 decembrie 2023, concurenții au avut parte de provocari, iar Mike și Catalin Țociu au ramas surprinși atunci cand au vazut ca șoferul poarta la el un pistol. Iata cum au reacționat cei doi in timpul probei!