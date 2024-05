Xi, care a sosit miercuri seara la Budapesta, se poate astepta la o primire calduroasa intr-o tara care ii este un partener important in materie de comert si investitii, in contrast cu alte tari din UE care iau in considerare diversificarea fata de China si devin mai putin dependente de a doua economie mondiala. Xi a „dezvoltat prietenii profunde” cu politicienii maghiari, iar Ungaria a fost „tinta numarul unu in regiunea Europei central-estice pentru investitiile chineze”, a scris Xi, miercuri, in cotidianul pro-guvernamental Magyar Nemzet. Xi a sosit in Ungaria dupa ce a vizitat Franta si Serbia.…