WTA a publicat un material in care amintește de jucatoarele de tenis favorite ale sezonului de zgura. Simona Halep este denumita de WTA regina „terre battue”. Halep se afla in varful ierarhiei intocmite pe baza celor mai bune rezultate de pe zgura din ultimele cinci sezoane. Romanca are un avantaj de peste 1500 de puncte fața de Kiki Bertens, a doua clasata in top. In același timp, Simona Halep are mai mult decat dublu puncte acumulate decat jucatoarea aflata pe locul al treilea, Karolina Pliskova. In sezonul 2020, Halep a caștigat doua titluri pe zgura: Praga și Roma (in premiera, dupa ce pierduse…