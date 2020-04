"In Europa de Vest, spitalele sunt ticsite cu bolnavi infectati cu noul coronavirus, iar morgile nu mai fac fata numarului tot mai mare de morți. Cu toate acestea, in țarile din estul Europei infecțiile au fost ținute in mare parte sub control, iar guvernele incep sa ridice restrictiile. Diferentele sunt semnificative. Pana duminica, raportat la un milion de persoane, Spania pierduse 350 de oameni din cauza Covid-19, Italia 322, Belgia 314, Franța 202 și Marea Britanie 145, potrivit datelor Universitații Johns Hopkins. In schimb, Romania a pierdut 15 oameni la un milion, Cehia 12, Polonia 5,…