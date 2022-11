Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a incheiat joi pe o nota mixta, Nasdaq suferind din cauza zilei negre a Meta (Facebook), in timp ce Dow Jones a ieșit in evidența datorita acțiunilor mai puțin sensibile la situația economica, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a inchis marți in creștere pentru a doua zi consecutiv, in urma unor rezultate corporative peste așteptari, dar optimismul a pierdut din avant in a doua jumatate a ședinței, scrie AFP.

- Bursa de la New York a inchis miercuri in scadere roșu, recuperand teren la finalul unei ședințe negative, din cauza creșterii ratelor obligațiunilor și dupa revenirea puternica de la inceputul saptamanii, scrie AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in creștere puternica pentru a doua zi consecutiva, susținuta de scaderea randamentelor obligațiunilor, in timp ce interesul reinnoit al lui Elon Musk pentru Twitter a animat ședința, scrie AFP.

- Bursa de la New York a incheiat din nou in scadere luni, deranjata in continuare de creșterea inexorabila a dobanzilor și de consecințele acesteia asupra economiei, fara niciun sprijin la orizont, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat luni in creștere și și-a menținut impulsul tehnic, alimentat de speranțele privind o incetinire a inflației din SUA, inainte de publicarea marți a unui indicator cheie, scrie AFP.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a „sunat” marți, de la distanța, clopoțelul de deschidere la bursa de la New York. Zelenski a aparut pe un ecran video in spatele platformei de unde, in mod tradițional, se trage clopotul de deschidere. Traderii s-au exprimat zgomotos, in timp ce pe un banner…

- Bursa de la New York a incheiat in scadere marți, afectata de sectorul semiconductorilor și al tehnologiei, investitorii luand poziții inainte de publicarea cifrelor pe inflație din SUA de miercuri, potrivit AFP.