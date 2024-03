Stiri pe aceeasi tema

- Compania, care se va numi Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), este rezultatul unei combinatii dintre compania lui Trump si compania de tip fantoma Digital World Acquisition Corp, deja listata la bursa. Majoritatea actionarilor DWAC au votat vineri pentru aprobarea fuziunii cu TMTG. Acea fuziune…

- Noi scumpiri la produsele alimentare in pragul sarbatorilor pascale. Ciocolata și dulciurile vor avea creșteri semnificative de preț. Prețul la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, ceea ce va majora costurile dulciurilor pentru consumatori. Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de…

- Bitcoin a atins un nivel record. Conform Reuters , Bitcoin a atins cel mai inalt nivel din ultimii doi ani, in timp ce rivalul mai mic, Ether, a depașit 3.200 de dolari pentru prima data din 2022. Bitcoin a inregistrat o creștere de peste 10% in doua sesiuni de tranzacționare, ajutat de dezvaluirea…

- Ferrari a anunțat joi venirea lui Lewis Hamilton incepand din sezonul 2025 al Formulei 1, iar acțiunile Scuderiei au inregistrat o creștere record la Bursa din New York, dupa cum informeaza agenția DPA.

- Pfizer a raportat un profit trimestrial surprinzator marti, beneficiind de reduceri de costuri si de o cerere mai mare decat se astepta pentru tratamentul sau anti-COVID, Paxlovid, insa vanzarile unor produse de mare notorietate au fost sub estimarile Wall Street, transmite Reuters. Compania farmaceutica…

- Pfizer a raportat un profit trimestrial surprinzator marti, beneficiind de reduceri de costuri si de o cerere mai mare decat se astepta pentru tratamentul sau anti-COVID, Paxlovid, insa vanzarile unor produse de mare notorietate au fost sub estimarile Wall Street, transmite Reuters.Compania farmaceutica…

- Compania farmaceutica cu sediul in New York a castigat 10 centi pe actiune pe baza ajustata, pentru trimestrul patru. Analistii se asteptau, in medie, la o pierdere de 22 de centi pe actiune, conform datelor LSEG. Investitorii au evitat Pfizer anul trecut, pe masura ce ingrijorarile legate de pandemie…

- Prețul acțiunilor companiilor europene s-a apreciat vineri pana la maximul ultimilor doi ani, insa motivele sunt foarte diferite de cele care au dus la randamentele spectaculoase de pe bursa de la New York, relateaza Reuters și Yahoo Finance.