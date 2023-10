Stiri pe aceeasi tema

- Moartea misterioasa a lui Mihai a creat tot mai multe ipoteze. Soția tractoristului a oferit primele declarații și considera ca totul ar fi fost un accident de munca al barbatului. Deși soțul ei este suspectul principal in dosar, acesta nu ar fi prezentat nicio urma cu privire la o crima, hainele lui…

- Vulpița pare ca l-a dat uitarii pe Viorel Stegaru și are un nou iubit. Veronica Stegaru și actualul partener s-au mai afișat și in trecut impreuna, mai exact in urma cu o luna, iar de curand, Vulpița a postat o alta imagine cu noul iubit.

- Simona, soția lui Ionuț Frumușelu' neaga ca l-ar fi inșelat pe manelist, deși artistul a venit cu mai multe mesaje, conversații purtate de partenera lui și un alt barbat. La randul ei, Simona spune ca s-a saturat de conflicte, iar discuțiile aprinse au continuat și ieri, dupa ce au aparut la Acces Direct.

- Viorel Stegaru este foc și para, dupa ce Vulpița a uitat de ziua de naștere a fiicei lor. Maria a implinit de curand 6 ani, dar pare ca Veronica Stegaru nu a vrut sa ii fie alaturi micuței in acest moment important, pe care l-a marcat așa cum se cuvine doar cu tatal ei.

- Mira este una dintre cele mai bune voci pe care Romania le are la aceasta ora. Cantareața este foarte activa in mediul online, acolo unde posteaza frecvent imagini cu activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Așa a facut și in urma cu puțin timp, moment in care artista a postat noua schimbare…

- Fanii lui Mihai Petre știu deja ca profesorul de dans este un familist convins și nu se ferește sa arate asta nimanui. Mihai Petre și-a luat in serios rolul de tata, dar și de soț. Recent a postat pe Instagram un videoclip in care danseaza alaturi de Elwira, de cele doua fetițe și surprinzator, și […]…

- Dupa ce a trecut de la Antena 1 la Antena Stars, emisiunea prezentata de Mirela Vaida se pregatește pentru o noua transformare importanta. Acces Direct și schimba casa! Ce se va intampla cu show-ul ce i-a descoperit pe Vulpița și Viorel Stegaru. Acces Direct iși muta ”casa” Dupa recordurile de audiențe…

- La mai bine de o saptamana de cand a devenit mama, lucrurile par ca au evoluat in bine pentru Vulpița. De curand, Veronica Stegaru a postat un mesaj prin care da de ințeles ca a depașit perioada dificila și ca se bucura ca este alaturi de cel de-al treilea copil.