Stiri pe aceeasi tema

- Nadia Comaneci și-a luat fanii prin surprindere cu ultima postare facuta publica pe pagina ei de Facebook. Fosta gimnasta de performanța și-a facut un nou tatuaj. Iata cum arata, dar și ce simbolizeaza!

- Nadia Comaneci a facut un gest la care nimeni nu se aștepta. La 62 de ani, celebra gimnasta și-a facut primul tatuaj, pe care l-a impartașit și cu fanii ei. Pentru ce a optat marea sportiva și ce semnificație speciala are desenul. Nadia Comaneci și-a facut un tatuaj inedit Nadia Comaneci a ajuns la…

- Artista și-a facut bagajul și a plecat departe de Romania, pentru a-i fi alaturi iubitului ei, Victor Cornea. Artista este foarte activa in mediul online, impartașindu-și experienele de neuitat, insa gafa pe care a facut-o Andreea Balan in Australia nu a trecut neobservata și netaxata de fanii sai.…

- Claudia Patrașcanu a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva zile, atunci cand s-a afișat in tandrețuri alaturi de un barbat, dar nu orice barbat, ci chiar o fosta ispita de la Insula Iubirii. Daniel Mihai a fost cel care s-a fotografiat in mai multe ipostaze incendiare alaturi de cantareața,…

- In primele zile de Craciun, vedetele din Romania s-au pozat langa brazii impodobiți și le-au transmis fanilor mesaje emoționante. Așa a procedat și Lavinia Pirva, soția lui Stefan Banica Jr, insa gestul ei a atras numai critici. Fanii i-au atras atenția asupra unui lucru! Gafa facuta de Lavinia Pirva…

- (P) Adidas Superstar: emblema sneakers cult Exista modele de pantofi care ajung sa devina legende in lumea modei, istoria acestora fiind una care transcende generațiile. Un astfel de model poate fi considerat chiar adidas Superstar, varianta emblematica realizata de un brand de top in lumea modei…

- Andreea Balan traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Artista iubește și este iubita și simte ca și-a gasit din nou fericirea. Se afla acum in Laponia alaturi de Victor Cornea și fiicele sale, de unde au venit cu imagini prețioase pentru toți fanii. Ce mesaje le-au trimis internauții și ce…

- Jade Leboeuf, fiica fostului coleg al lui Dan Petrescu la Chelsea, campionul mondial și european, Frank Leboeuf, impresioneaza pe Instagram. Modelul francez are sute de mii de urmaritori pe Instagram, iar recent i-a incantat cu o ținuta spectaculoasa și extrem de transparenta, care i-a facut pe fani…