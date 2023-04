Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai activi vulcani din Rusia a erupt marti aruncind in atmosfera un nor imens de cenusa care a acoperit satele din regiune si a condus la emiterea unui cod rosu pentru aviatie in Peninsula Kamceatka din Orientul Indepartat rus, transmite Reuters. Vulcanul Siveluci a erupt la scurt timp…

- Vulcanul Siveluci, situat in Peninsula Kamceatka din Orientul Indepartat al Rusiei, a erupt marti dimineata aruncand in atmosfera o coloana de cenusa cu o inaltime de 10 kilometri, ceea ce reprezinta o amenintare sporita pentru traficul aerian. Echipa de raspuns la eruptia vulcanica din Kamceatka (KVERT)…

