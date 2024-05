Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia va face totul pentru a evita o ciocnire intre puterile globale, dar ca nu va permite nimanui sa o ameninte, intr-un discurs care marcheaza aniversarea a 79 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi…

- Rusia marcheaza joi victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, la doua zile dupa ce Vladimir Putin si-a reconfirmat dominatia autocrata printr-un al cincilea mandat prezidential, in timp ce relatiile cu Occidentul se prabusesc si mai mult din cauza interventiei…

- Vremea anormal de rece din luna mai nu va impiedica desfasurarea evenimentului Ziua Victoriei (marcat in Rusia in fiecare an pe data de 9 mai, n.r.) inclusiv parada din Piața Roșie, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat emisiunii…

- Rusia va organiza, pentru al treilea an consecutiv, parada militara de Ziua Victoriei, in contextul in care are loc razboiul din Ucraina. Parada marcheaza infrangerea Germaniei naziste de catre forțele SUA, ale Marii Britanii și Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Parada de Ziua Victoriei…

- Președintele rus Vladimir Putin a dat ordin Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa sprijine companiile rusești in evitarea sancțiunilor occidentale și extinderea pe noi piețe globale. Intr-un discurs la sediul central al FSB din Piața Lubianka din Moscova, Vladimir Putin a subliniat necesitatea…

- Un conflict pe scara larga cu NATO nu poate fi exclus, a declarat presedintele rus Vladimir Putin duminica seara, la o conferinta de presa la Moscova pentru a marca victoria sa in alegerile prezidentiale, insotite de acuzatii de manipulare, relateaza DPA. In cazul unui conflict pe scara larga cu NATO,…

- Campania militara din Ucraina nu a dat pana acum rezultatele pe care le spera Rusia, demascand mai degraba punctele slabe a celei care era considerata una dintre cele mai bine echipate armate din lume. Cu toate acestea, trupele lui Vladimir Putin continua sa inspaimante, iar celelalte țari de frontiera…