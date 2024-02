Vânzările de petrol rusesc către India, afectate. De ce Vanzarile de petrol rusesc sunt afectate! Noile sancțiuni americane impotriva Moscovei amenința sa afecteze vanzarile de petrol rusesc catre India, cel mai mare cumparator de țiței rusesc transportat pe mare, și sa ingreuneze eforturile rafinariilor de stat indiene de a asigura acorduri anuale de aprovizionare, au declarat pentru agenția Reuters trei surse din industrie familiarizate cu aceasta chestiune. Washingtonul a impus vineri sancțiuni pentru a marca doi ani ani de la invazia Moscovei in Ucraina și ca represalii pentru moartea liderului opoziției Alexei Navalnii. Sancțiunile vizeaza principalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

