Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, l-a asigurat pe omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba ca Beijingul "nu vinde arme letale" Rusiei, a anuntat duminica seara diplomatia chineza, informeaza AFP, conform Agerpres. China "continua sa insiste pentru negocieri de pace si nu pune gaz pe foc", i-a…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, l-a asigurat pe omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, ca Beijingul ,,nu vinde arme letale" Rusiei, a anuntat duminica, 18 februarie, diplomatia chineza, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres.In pofida conflictului, China ramane un partener comercial si…

- Republica Populara Chineza este in favoarea unei soluționari politice a conflictului ucrainean. Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat acest lucru in cadrul unei intrevederi cu ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, in marja Conferinței de Securitate de la Munchen, a anunțat serviciul…

- Ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba a declarat sambata ca a discutat cu omologul sau chinez despre perspectivele de pace in razboiul de aproape doi ani al Ucrainei cu Rusia, ca parte a unei incercari de lunga durata de a consolida relatiile cu Beijingul, transmite Reuters. ”M-am intalnit…

- Daca SUA doresc stabilitate in strimtoarea Taiwan, ar trebui sa respecte principiul "o singura China" și sa nu sprijine "independența Taiwanului". Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat acest lucru in timpul unei intilniri cu secretarul de stat american Anthony Blinken, in marja Conferinței…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut o evaluare foarte pozitiva a relațiilor țarii sale cu Rusia in timpul discursului sau de simbata, la Conferința de Securitate de la Munchen. El a spus ca acestea "se consolideaza in mod constant", ceea ce "ajuta la asigurarea stabilitații strategice in regiunea…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat cu omologul sau chinez Wang Yi, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, relateaza AFP. Intilnirea survine in cadrul eforturilor Chinei si Statelor Unite de stabilizare a unei relatii tensionate si urmeaza dupa summitul celor doi presedinti…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York, urmand sa participe la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU. Presa de stat de la Moscova subliniaza faptul ca avionul in care s-a aflat delegația condusa de Lavrov a zburat pe “ruta de nord”, evitand sa survoleze “țarile neprietenoase”,…