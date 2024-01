Vremea în ianuarie 2024: ANM a emis prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni. Vine un nou val de aer polar Vremea in ianuarie 2024: ANM a emis prognoza meteo pe urmatoarele patru saptamani. Vine un nou val de aer polar Prognoza meteo pentru luna ianuarie 2024, in Romania. Meteorologii ANM anunța cand se racește vremea. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru primele patru saptamanii ale anului 2024. ”Primavara” din mijlocul iernii se va incheia pe 8 ianuarie cand vremea se va raci. Vezi și Anul 2023, cel mai cald din istoria Romaniei […] Citește Vremea in ianuarie 2024: ANM a emis prognoza meteo pe urmatoarele patru saptamani. Vine un nou val de aer polar in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

