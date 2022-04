In urma cu cateva zile, Rusia a testat racheta „Sarmat”, capabila sa transporte 10 sau mai multe focoase nucleare si sa loveasca tinte aflate la mii de mile distanta, in SUA sau Europa. Rusia intentioneaza sa inarmeze pana in toamna o prima unitate militara cu astfel de rachete. Unitatea va avea sediul la Uzhur, in regiunea Krasnoiarsk, la circa 3.000 km est de Moscova. Vorbind despre aceste rachete cu șeful agenției spațiale ruse, jurnalistul rus Vladimir Solovyov, considerat apropiat și propagandist al lui Vladimir Putin, i-a cerut liderului de la Kremlin sa distruga Marea Britanie cu rachete…