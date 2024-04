Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un raport publicat vineri, unitatea cibernetica Mandiant a Alphabet a declarat ca a prins grupul de hacking cunoscut sub numele de APT29, despre care serviciile de informatii occidentale presupun ca actioneaza in numele agentiei de spionaj strain SVR a Rusiei, incercand sa pacaleasca ”personalitati…

- De cand Rusia a invadat Ucraina in 2022, multe companii occidentale au fugit din Rusia si unele dintre detinerile lor au fost trecute sub conducerea statului, aliatii presedintelui Vladimir Putin dobandind controlul de zi cu zi asupra acestora. Unii investitori occidentali care au ramas in Rusia spun…

- La implinirea a 10 ani de la referendumul ilegal convocat de Rusia pentru a legitima ocuparea Crimeii, cei care au fugit atunci in Ucraina continentala privesc pamantul pe care l-au lasat in urma cu un amestec de durere si speranta, in contextul frecventei tot mai mari a actiunilor armatei ucrainene,…

- Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina, Kirilo Budanov, considera ca separatiștii de la Tiraspol nu ar planifica sa solicite liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, anexarea Transnistriei la Federația Rusa, informeaza The Kyiv Independent preluat de stiripesurse.md…

- Potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei, deputații Transnistriei nu intenționeaza sa ceara președintelui rus Vladimir Putin unirea cu Rusia, pe 28 februarie, informeaza publicația Ukrainska Pravda.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Seful Directiei principale de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), generalul Kirilo Budanov, a amenintat joi, 1 februarie, cu "inmultirea" atacurilor impotriva infrastructurilor de pe teritoriul Rusiei, apreciind drept "util" faptul ca rusii vad "in sfarsit realitatea razboiului"…

- Coreea de Nord este in prezent cel mai mare furnizor de arme al Rusiei, a declarat șeful serviciului ucrainean de informații militare (GUR), generalul Kirilo Budanov, intr-un interviu publicat duminica, 21 ianuarie, de publicația Financial Times (FT), potrivit The Kyiv Independent.Coreea de Nord a transferat…