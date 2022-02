Vom avea o vară „fierbinte”: Revine scandalul plajelor din Mamaia Cu toții ne aducem aminte de scandalul plajelor din Mamaia, largite anul trecut prin fonduri europene, fapt care i-a nemulțumit atat pe operatorii economici, cat și pe turiști. Deși au promis ca noile porțiuni de nisip vor putea fi inchiriate in acest sezon estival, autoritațile spun acum ca este practic imposibil! Operatorii de plaje cer schimbarea urgenta a legii. Aceștia nu au nici anul acesta voie sa puna beach baruri și șezlonguri pe cele peste 50 de hectare de plaje noi. Turiștii care și-au cumparat deja vacanțe vor fi din nou nevoiți sa care bagaje cale de 150 metri pana langa mare. „Stațiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

