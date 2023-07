Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul ajunge ”in Rusia, in centrele sale strategice si in bazele sale militare”, ”un proces inevitabil, natural si absolut drept”, la peste un de la invazia rusa a Ucrainei, la 22 februarie 2022, a anuntat Volodimir Zelenski, in urma unui atac cu drone care a vizat un cartier rezidențial din Moscova.…

- Razboi in Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul “ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, scrie Agerpres.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP. Liderul de la Kiev a apreciat ca „este un proces inevitabil, natural si…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP, citata de Agerpres. Liderul de la Kiev a apreciat ca „este un proces inevitabil,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin “a pierdut deja razboiul” in Ucraina, a afirmat joi omologul sau american Joe Biden, afirmand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa sa negocieze de contraofensiva ucraineana, relateaza AFP, preluat de agerpres.ro . “Putin deja a pierdut razboiul”, a declarat Biden…